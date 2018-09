Ceriscioli, 'custodire' agricoltori

"È giusto che i 'custodi' del territorio siano 'custoditi' dal sistema come meritano. La nostra politica sanitaria va proprio in questa direzione". Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli, intervenendo a Fano alla 7/a Festa nazionale del Pensionato, organizzata dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia).

Partecipano oltre 700 pensionati del settore da Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio, Toscana e Sardegna, per confrontarsi su pensioni, sanità e servizi sociali. Tra i presenti il sindaco di Fano Massimo Seri e il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi. "Un'iniziativa di grande spessore - ha detto Ceriscioli - per ricordare i bisogni di una società in continua evoluzione. Siamo in linea con la vostra piattaforma e su quanto avete posto oggi all'attenzione di tutti. Anche noi riteniamo che i temi della non autosufficienza e della cronicità siano il cuore del sistema sanitario. Bisogna organizzare i servizi per dare risposta ai due aspetti fondamentali".