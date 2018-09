Carlotta a Montegiorgio,qui davvero Miss

Banda musicale, corteo e torta a Montegiorgio per il ritorno nella sua città natale della neo Miss Italia Carlotta Maggiorana festeggiata in piazza tra l'entusiasmo di concittadini e autorità. Il primo pensiero della 26enne, accompagnata dal marito Emiliano, è andato a coloro che soffrono le conseguenze del terremoto che ha colpito il Centro Italia e anche la provincia di Fermo. "Non c'è regalo più bello - ha detto al microfono - di una festa organizzata per te dai tuoi concittadini, dalle persone che ti hanno vista crescere e che ti vogliono bene. Qui in mezzo a voi mi sento davvero Miss Italia. Spero di essere all'altezza delle aspettative". Alla festa c'erano, tra gli altri, la madre di Carlotta, Gabriella, il fratello Cristian e il sindaco di Montegiorgio Michele Ortensi. "Aveva un talento fuori del comune fin da piccola - ha osservato la maestra di danza della Miss - Era una promessa della danza, tanto da essere stata premiata dal grande Mikhail Baryshnikov".