Unicam, edifici studentato certificati

"L'Università di Camerino, ribadendo la propria totale estraneità ai fatti, esprime piena fiducia nell'operato delle autorità inquirenti e precisa che tutto il resto del cantiere prosegue nella sua normale attività, al fine di assicurare la consegna degli alloggi all'Ateneo nei tempi previsti". Lo scrive in una nota l'Unicam dopo il blitz dell'Ispettorato territoriale del lavoro e del nucleo carabinieri Ispettorato lavoro nel lotto 5-6 del cantiere nel Campus universitario di Camerino per il nuovo Studentato. "Per un problema legato esclusivamente alle maestranze - spiega l'ateneo - è avvenuto, da parte dei carabinieri, il sequestro preventivo di un ristretto numero di palazzine in costruzione nel cantiere del campus. Unicam "sottolinea che gli edifici finora consegnati sono stati realizzati con moderne tecnologie costruttive in legno e un'attenzione particolare all'efficienza energetica, alla durabilità e sostenibilità ambientale, e hanno ottenuto la certificazione congiunta di Arca e CasaClima Nature".