Nuovo mezzo trasporto plasma a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 28 SET - Un ulteriore passo in avanti nel percorso della donazione e del trapianto si è compiuto presso il presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro, con l'inaugurazione del nuovo automezzo destinato al trasporto di organi e plasma. E' stato messo a disposizione gratuitamente dal Comitato di Pesaro di Croce Rossa Italiana a favore dell'Azienda Marche Nord a conferma di un "solido rapporto di collaborazione e di una crescente sinergia costantemente volta a migliorare la salute dei cittadini". All'evento c'erano Maria Capalbo, direttore generale di Marche Nord, Antonio Brancadori, presidente di Croce Rossa Italiana - Comitato di Pesaro, Andrea Biancani, presidente della 3/a Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale. L'automezzo, già operativo a Marche Nord, è impiegato per il trasporto di sangue e plasma tra i presidi di Pesaro, Muraglia e Fano, per il trasporto di materiale organico in emergenza ed il trasporto di organi espiantati dall'azienda Marche Nord su tutto il territorio nazionale.