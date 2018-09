A Olimpiadi giovanili 5 atleti Marche

La tennista fermana Elisabetta Cocciaretto, l'anconetano di origini cambogiane Lay Giannini per la ginnastica artistica, Emma Silvestri di San Benedetto per l'atletica 400 metri ostacoli, la windsurfer Giorgia Speciale di Ancona, la fabrianese Talisa Torretti per la ginnastica ritmica. Sono i cinque campioni marchigiani che dal 6 al 18 ottobre parteciperanno alla terza edizione dei giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Alla competizione, rivolta ad atleti dai 13 ai 18 anni, parteciperanno 3mila atleti internazionali di cui 84 nella squadra azzurra. Nel centro congressi dell'Hotel Federico II a Jesi, sono stati salutati dal presidente della Regione Luca Ceriscioli, e dal presidente regionale del Coni Fabio Luna. "In una regione dove la pratica sportiva gode di base vastissima - ha detto Ceriscioli - voi siete il nostro faro. Dietro di voi ci sono famiglie che vi sostengono, allenatori caparbi e spesso volontari in discipline sportive cosiddette 'minori' che donano grandissime soddisfazioni.