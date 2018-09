40 anni Tech-Pol, esempio innovazione

(ANSA) - MORRO D'ALBA (ANCONA), 28 SET - "Una scelta strategica mettere da parte le 'cineserie' per puntare sul saper fare tutto italiano ricorrendo a un elevato livello tecnologico in un'azienda organizzata per essere integrata in ogni sua parte". Un aspetto "espresso a massimi livelli" alla Tech-Pol di Morro d'Alba, secondo il presidente della Regione Luca Ceriscioli che oggi ha visitato lo stabilimento dell'azienda che produce componenti altamente sofisticati per diversi settori tra cui automotive e fitness, in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dell'azienda. Si tratta di una "realtà straordinaria", ha osservato Ceriscioli che vorrebbe vedere caratteristiche simili "in tutte le aziende marchigiane": dagli "investimenti d'innovazione sul processo produttivo" al "lavoro sui mercati mondiali con uno sguardo aperto alle opportunità" fino a "una forte propensione all'internazionalizzazione". Dopo la visita Ceriscioli ha partecipato a un incontro sul tema "Impresa domani".