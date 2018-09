Vigile donna investita durante servizio

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - Un vigile donna della polizia municipale di Ancona è stata investita intorno alle 8, mentre svolgeva servizio scuole, cioè per l'attraversamento dei bambini in un passaggio pedonale in via Montebello, ad Ancona. E' stata urtata di striscio da un'autovettura condotta da una donna ed è finita a terra. Soccorsa da un collega e da un'ambulanza della Croce Gialla, è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. I rilevi sono stati condotti dalla polizia stradale.