Tlc, banda ultra larga nel Fermano

Il grande progetto per la Banda ultra larga diviene realtà anche nel territorio fermano: lo annuncia l'assessore all'Informatica e reti ICT Fabrizio Cesetti dopo la prima conferenza dei servizi del Fermano, svolta ad Amandola, che ha espresso parere positivo alla costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di comunicazione in fibra ottica) nelle aree Bianche del territorio dei Comuni di Amandola, Ortezzano, Monte Rinaldo, Montefalcone Appennino. I lavori, che prevedono un investimento di circa 2 milioni e 108 mila euro, permetteranno di raggiungere in fibra ottica oltre 3.762 unità immobiliari e 40 sedi di pubbliche amministrazioni (Comuni, scuole, sanità) e presto si interverrà gradualmente anche sui restanti Comuni del fermano.

"Un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio riconosciuto come quinta area interna denominata Appennino Alto Fermano della Regione Marche" ha detto Cesetti.