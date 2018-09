Rossini 150,Ricci, ecco ruota panoramica

(ANSA) - PESARO, 27 SET - Una ruota panoramica come new entry per il 150/o di Rossini. Per la parte finale delle celebrazioni legate alla ricorrenza "vorremmo festeggiare con una novità che in città non abbiamo mai avuto" scrive il sindaco Matteo Ricci su Facebook. Così, "con l'assessore Antonello Delle Noci stiamo valutando la soluzione migliore. Ragionando su quattro location possibili: piazza Matteotti, piazza del Popolo, piazza Olivieri o piazza Fava. Credo che dovrebbe essere posizionata in centro, ma sarebbe bello vedere anche il mare", osserva il sindaco, chiedendo pareri in merito sul social network.