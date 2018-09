Ferretti a Monaco con Latona Crn

"Il mercato oggi guarda con sempre maggiore interesse agli yacht di grandi dimensioni e stiamo investendo proprio nel segmento delle navi da diporto, per consolidarci come punto di riferimento mondiale per eccellenza e design": in questi termini l'a.d. di FerrettiGroup, Avvocato Alberto Galassi, ha presentato il senso della partecipazione del Gruppo al 28 Salone Nautico di Monaco, dove Ferretti espone in anteprima mondiale il mega yacht di 50 metri Latona, di Crn. "I numeri ci stanno dando ragione e ci convincono che perseguire il bello significa conquistare il mercato" ha aggiunto Galassi. I super yacht - ha spiegato l'a.d. - occupano un posto di sempre maggior rilievo nei piani del Gruppo: nel prossimo triennio 2019-2021 saranno 13 i nuovi progetti sopra i 30 metri rispetto agli 8 presentati nel triennio precedente e 66 le costruzioni nel segmento super e maxi yacht.