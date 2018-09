Usr, bene soluzione scuola Calmazzo

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - Una classe di 14 alunni, suddivisa in due mini-classi di 7 bambini l'una. E' la soluzione provvisoria adottata nella scuola primaria di Calmazzo di Frontone (Pesaro Urbini) per accogliere nella prima una bambina immunodepressa, nell'altra due bambini non vaccinati. Soluzione studiata dalla dirigente dell'Istituto comprensivo Mercantini Donatella Giuliani, con l'Ufficio Scolastico regionale delle Marche e con quello territoriale di Pesaro. La situazione si è poi risolta definitivamente con la decisione dei genitori di trasferire i due bambini non vaccinati in un altro plesso scolastico dello stesso istituto, a poca distanza. In una nota l'Ufficio scolastico regionale esprime soddisfazione per la conclusione della vicenda. La dirigente, si legge, ha "fin da subito dato una risposta adeguata al problema con la suddivisione delle classi, nel rispetto delle sensibilità e delle scelte familiari, in modo da risolvere una situazione complessa, avendo sempre come obiettivo principale la tutela dei bambini".