Regione adotta Piano gestione aree costa

La Giunta regionale delle Marche ha adottato il Piano di gestione integrata delle aree costiere, lo strumento di programmazione tecnica che disciplina gli interventi di difesa della costa. Previsti 28 km di nuove scogliere (26 km emerse e 2 km sommerse) e 37 nuovi interventi strutturali per un totale di 288 milioni di euro in 10 anni attraverso una programmazione pluriennale delle risorse regionali disponibili e di quelle private, nazionali e comunitarie utilizzabili. Per la manutenzione delle opere esistenti, invece, si stima un fabbisogno di 2,2 milioni l'anno.

"Il Piano è stato aggiornato attraverso una riorganizzazione delle attività di gestione della costa che l'amministrazione regionale metterà in campo nei prossimi 10 anni" spiega l'assessore Sciapichetti -. Si estende la protezione del litorale per un ulteriore 5% (130 km su un totale di 176 km).

Tra le novità l'introduzione di una 'fascia di rispetto' da ulteriore consumo di suolo così come previsto dalle ultime disposizioni europee".