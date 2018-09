Libro in Usa e film, successo a 70 anni

Una vita da imprenditrice nella provincia italiana, coltivando la passione per la scrittura e il teatro. Poi, a 70 anni, il successo internazionale con un libro tradotto in inglese che verrà lanciato negli Usa e il progetto di un film di produzione inglese. E' il percorso compiuto da Federica Bernardini, che presenterà il 2 ottobre a Chicago, nella sede del consolato italiano, il romanzo "Le stanze del tempo", un piccolo caso editoriale, pubblicato nel 2015 dalla casa editrice Scrivere per Volare di Jesi, la sua città, e per 40 settimane al top delle classifiche dei download sulle piattaforme di vendita di Mondadori e Feltrinelli, davanti ad autori internazionali come Ken Follet o Camilleri. Il lancio internazionale del libro, saga familiare ambientata nelle campagne marchigiane, a Genga (Ancona) e affresco storico che attraversa guerre mondiali e generazioni, è promosso da Charles Bernardini (l'omonimia è casuale), nello staff elettorale di Obama.