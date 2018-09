Auto contro guard rail, morto 77enne

Un anconetano di 77 anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 7:15 sulla via Flaminia all'incrocio con il by pass per il porto di Ancona.

L'uomo, al volante di una Fiat Seicento, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata sul guard rail. I soccorsi sono stati portati dai sanitari del 118 e della Croce Gialla mentre i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il 77enne che era ancora vivo e che è poi deceduto.