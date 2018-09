Aerdorica, ok concordato preventivo

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Il tribunale fallimentare ha accolto il concordato preventivo di Aerdorica che guadagna così una prima vittoria per il salvataggio dell'aeroporto di Ancona Falconara. La decisione è stata comunicata all'amministratore unico Federica Massei. "Adesso andiamo avanti con fiducia - commenta - questa è una prima vittoria. E' stato fatto un ottimo lavoro e ho avuto a fianco validi consulenti". Il collegio penale, nell'udienza del 13 settembre scorso, si era riservato nella decisione dopo che Massei aveva riferito in merito agli aggiornamenti della pratica Ue, relativa ai 25 milioni che la Regione Marche, socio di maggioranza, è pronta a dare per la ricapitalizzazione della società. Nominati due commissari giudiziali, che daranno un parere all'adunanza dei creditori, a metà gennaio 2019, del piano concordatario. Per quella data sarà arrivato anche il parere della Commissione Europea sull'ammissibilità del finanziamento di 25 milioni di euro.