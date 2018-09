Sit-in lavoratori appalti Fs in Regione

Sit-in davanti alla sede della Regione ad Ancona dei lavoratori degli appalti ferroviari oggi in sciopero nazionale. Le regioni della protesta, proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Ugl e Fast, riguardano "l'affidamento dei lotti al massimo ribasso, il cambio continuo di imprese cui viene affidato il servizio, la mancata applicazione delle clausole sociali e occupazionali e anche l' esaurimento degli ammortizzatori sociali". Sono 200 gli addetti nelle Marche e quattro le imprese interessate: "sono a rischio circa 30 posti di lavoro", rilevano i sindacati. Ad Ancona per lavori di manutenzione su binari che dureranno circa un anno è stata cancellata la pulizia dei treni a lunga percorrenza eseguita da una delle imprese in appalto". Vi lavorano 30 addetti con contratto di solidarietà al 55% in scadenza a fine anno e non più prorogabile. L'assessore regionale ai Trasporti ha convocato per il primo ottobre un tavolo regionale con i sindacati e le imprese per discutere delle questioni del settore.