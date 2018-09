Polizia scopre bivacchi vicino ospedale

(ANSA) - ANCONA, 24 SET - Cinque persone - quattro uomini e una donna di origine romena, tra i 32 e i 63 anni - avevano attrezzato un bivacco in un androne situato nelle vicinanze dell'ingresso principale degli Ospedali Riuniti di Ancona, con scatoloni, coperte ed effetti personali. Lo hanno scoperto due equipaggi della Squadra Volante della Questura durante i controlli notturni. Nelle vicinanze i poliziotti hanno rivenuto alcune bottiglie e contenitori di birra e vino oltre ad avanzi di cibo consumati in precedenza. I senza fissa dimora sono stati accompagnati in Questura e denunciati per invasione di edifici pubblici nonché sottoposti alla misura di prevenzione dell'allontanamento dal Comune di Ancona con foglio di via Obbligatorio.