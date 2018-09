Tennis: Tokyo, Giorgi stop in semifinale

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Camila Giorgi è uscita di scena nelle semifinali del torneo Wta "Toray Pan Pacific Open", a Tokyo. La numero 37 del ranking mondiale, è stata sconfitta 6-2, 6-3 (in un'ora ed 11 minuti di partita) dalla giapponese Naomi Osaka, numero 7 del ranking e terza testa di serie, al rientro nel circuito dopo il trionfo negli US Open di New York ed ora in serie positiva da 10 incontri. Incontro equilibrato solo fino al due pari del primo set. Poi la 27enne di Macerata ha subito due break consecutivi (quinto e settimo gioco). Nel secondo gli è stato ancora fatale il quinto gioco, quando ha perso il servizio. Nella finale di domani la Osaka affronterà la ceca Karolina Pliskova, numero 8 Wta e quarta testa di serie, che ha battuto, non senza fatica, la croata Donna Vekic (n.45): 6-2, 4-6, 6-3.