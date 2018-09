Pubblicato bando gara nuovo Salesi

Pubblicato il bando per l'appalto dei lavori il il nuovo ospedale materno-infantile Salesi nell'ambito del polo ospedaliero di Torrette ad Ancona. Dovrà essere completato in 1.275 giorni, circa 3 anni e mezzo. Costerà quasi 57 milioni di euro. La scadenza per il deposito delle offerte 31 ottobre 2018 alle 10: alle 11 l'apertura delle buste su piattaforma telematica. Oltre al prezzo, previsti 14 criteri per innalzare la qualità. Annunciando l'avvio della procedura (il bando di gara è già passato al vaglio dell'Anac), il presidente della Regione Luca Ceriscioli, ha parlato di "un giorno importante per le Marche, atteso da tempo". La nuova struttura del Salesi, 21 mila mq di superficie, distribuiti su 4 piani, di cui uno interrato, 112 posti letto, sarà connessa con il resto dell'ospedale regionale. Polo di eccellenza che rientra nel gruppo ristretto degli ospedali specializzati pediatrici, con la nuova sede diventerà "ancora più avanzato" secondo il dg degli Ospedali Riuniti Ancona Michele Caporossi.