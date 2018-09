Gp Aragon: Rossi deluso, non si migliora

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "E' iniziata in modo difficile la giornata, abbiamo provato a fare alcune modifiche alla moto ma continuavo ad andare piano. Sono anche scivolato, poi ho fatto la Q1 ma ho perso troppo tempo ad aspettare e non sono riuscito a fare l'ultimo time attack". Valentino Rossi riassume così la sua giornata no ad Aragon che lo vedrà partire in fondo alla griglia di partenza: "Turno dopo turno hai la sensazione che quello che fai nel box non faccia la differenza, perchè non si riesce a migliorare e i problemi restano. Sapevo di avere la possibilità di fare un giro attaccato a qualcuno, ma ho aspettato e non sono riuscito nemmeno a fare quello. In ogni caso non credo che le cose sarebbero cambiate granchè. Ero preoccupato perchè storicamente Misano è una pista amica della Yamaha, invece quest'anno abbiamo faticato molto e ora ad Aragon, su una delle piste peggiori, siamo ulteriormente in difficoltà".