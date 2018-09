Sviene prima di interrogatorio del gip

Doveva essere sentito dal gip Antonella Marrone quando prima di entrare in aula si è accasciato a terra, alla torretta C del primo piano del Tribunale di Ancona. Malore per Ervis Ghyshi, 33enne albanese arrestato mercoledì dalla Squadra mobile per estorsione e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga, uno dei membri del clan guidato da donne rom ora smantellato dalla polizia. Il 33enne è stato soccorso dal 118 e dalla Croce Gialla che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette, scortato dalla polizia penitenziaria. Era arrivato in Tribunale da Montacuto dove era recluso dopo l'ordinanza di custodia cautelare. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'interrogatorio è stato rinviato.