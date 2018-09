Hotel, scrivete su pareti con il sole

Scrivere versi e riflessioni poetiche con il sole sulle pareti dell'albergo utilizzando una meridiana: è quanto propone l'imprenditore perugino Alberto Guarducci al suo hotel Brigantino di Porto Recanati, in provincia di Macerata.

Situato in riva al mare la struttura si illumina all'alba. Da qui l'idea di utilizzare le facciate come grandi lavagne su cui 'scrivere' con la luce sfruttando una meridiana. Frasi visibili solo per qualche ora al giorno.

Su due delle tre facciate del Brigantino campeggiano versi voluti dai proprietari con i versi di Giacomo Leopardi, "Così tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragar mi è dolce in questo mare", ed altri tratti da grandi autori italiani e stranieri ispirati al mare e al sole.

Gli ospiti possono però comporre direttamente loro pensieri con una meridiana dotata di lettere mobili appositamente costruita. L'invito dei titolari è poi di fotografare le frasi e diffonderle sui social con l'iniziativa "Un post al Sole".