Fiamme da garage, famiglia evacuata

(ANSA) - TAVULLIA (PESARO URBINO), 20 SET - Dopo l'incendio di una garage seminterrato, divampato probabilmente per cause elettriche, un nucleo famigliare è stato evacuato e spostato al secondo piano dello stabile per l'inagibilità dell'appartamento in cui si trovava. Ciò a causa del fumo e al surriscaldamento del pavimento dell'abitazione situata proprio sopra il garage interessato dal rogo. E' accaduto in una palazzina a Belvedere Fogliense di Tavullia. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme dopo la richiesta di intervento da parte dei residenti scappati a causa delle fiamme alte sprigionate dal rogo. Non si segnalano persone ferite o intossicate.