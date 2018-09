Conferenza orientamento MyFuture Ancona

"Usate la rete senza consegnarle la vostra vita". Lo ha detto agli studenti l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Loretta Bravi aprendo i lavori alla Mole Vanvitelliana di Ancona della conferenza internazionale sul progetto europeo My Future finanziato dal programma Erasmus+ e promosso da una rete di otto partner di cinque paesi (Italia, Regno Unito, Romania, Danimarca e Malta) che hanno lavorato negli ultimi due anni sull'orientamento, elaborando modelli innovativi e nuove tecnologie: le tecnologie digitali possono essere una risorsa se sviluppate in un quadro metodologico condiviso e un sistema di qualità dei servizi di orientamento e il "punto di partenza deve essere la scuola".

Sono stati presentati i risultati del progetto, a cui hanno partecipato dieci istituti superiori della provincia di Ancona, e delle sperimentazioni nazionali e regionali. In Italia, accanto all'Unicam, capofila del progetto, i soggetti coinvolti sono Regione Marche e Centro Studi Pluriversum di Siena".