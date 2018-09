Chiesetta in ex guardiola Gdf al porto

Una chiesetta al porto di San Benedetto del Tronto nella struttura che un tempo ospitava la postazione di guardia dell'Unità aeronavale della Guardia di Finanza a ridosso dell'ingresso del molo Nord. E' uno dei progetti che il Circolo dei Sambenedettesi vuole mettere in campo nei prossimi mesi. Il presidente Rolando Rosetti ha avviato i dialoghi con la Diocesi e con la Capitaneria di Porto per trasformazione la struttura.

"Abbiamo già parlato con il vescovo Carlo Bresciani - spiega Rosetti - che ha manifestato grande entusiasmo per la proposta.

Sono stati avviati i dialoghi con i vertici della Capitaneria che saranno portati avanti con il nuovo comandante Mauro Colarossi e con il Comune". La cappella rappresenterebbe l'unico presidio religioso nel porto storicamente legato al culto della Madonna del Mare celebrata ogni anno con tutti gli onori e la tradizionale processione dei pescherecci che coinvolge la marineria sambenedettese.