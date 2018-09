Sisma, nuova palestra scuola Arquata T.

Una dimensione di 500 metri quadrati, dotata di campo regolamentare di basket e pallavolo, oltre che dei servizi e degli spogliatoi.

E' la nuova palestra inaugurata ad Arquata del Tronto, cittadina dell'Ascolano flagellata dal terremoto, per l'edificio scolastico già dallo scorso anno a disposizione degli studenti.

Entrambe le opere portano la firma della Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi. I fondi derivano dalla sottoscrizione lanciata nell'agosto 2016 dal quotidiano La Stampa che ha raccolto 3,6 milioni di euro. Vi hanno contribuito quasi 17mila lettori, dall'Italia e dal mondo, e, in modo consistente, grandi realtà imprenditoriali tra cui Reale Mutua Foundation e Mail Boxes Etc. "Lo spazio per fare attività sportiva è importantissimo per i ragazzi - ha detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli - La palestra è un altro dono ricevuto; va in direzione dello sport e dei ragazzi, una delle linee d'indirizzo sulle quali la Regione si sta impegnando di più".