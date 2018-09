Livia Pomodoro a incontro Costituzione

"Non basta custodire i beni culturali che la nostra tradizione ci ha lascato, ma occorre valorizzarli per renderli appetibili alle nuove generazioni, ma per farlo serve un cambio di mentalità". E' la lezione di Livia Pomodoro, già presidente del Tribunale di Milano e oggi dell'Accademia di Brera ospite ad Ancona di un incontro sulla Costituzione promosso dal Consiglio regionale, rappresentato dal presidente Antonio Mastrovincenzo, insieme al Movimento ecclesiale d'impegno culturale diocesano di Ancona (Meic).

Partendo dall'art. 9 della Costituzione che recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", Pomodoro, titolare alla Statale di Milano della cattedra Unesco di Diritto al cibo e l'insegnamento, ha spiegato che le due cose non sono distinte.