Via libera rendiconto 2017 Regione

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - Entrate accertate per oltre 4,8 miliardi di euro a fronte di impegni per circa 4,7 miliardi con un avanzo di amministrazione di quasi 585 milioni di euro. Sono le principali voci del Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio regionale con 16 voti a favore, 10 contrari, mentre quattro consiglieri non hanno partecipato al voto. L'atto contabile è arrivato in aula dopo il giudizio positivo di parifica della Corte dei Conti emesso lo scorso luglio. "In linea con il trend positivo degli ultimi dieci anni, viene confermata anche la riduzione complessiva del debito" ha detto il relatore di maggioranza Francesco Giacinti (Pd), che ha ricordato "il contesto di costante riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni e agli enti locali". Critico il giudizio della relatrice di minoranza Jessica Marcozzi (Fi), che annunciando il voto contrario del suo gruppo, ha rilevato, tra le criticità, anche il capitolo sanità "che assorbe circa l'80% delle risorse".