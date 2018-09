Open Tokyo, domani Giorgi vs Wozniacki

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Impegno difficile domani per la tennista azzurra Camila Giorgi agli Open di Tokyo, chiamata a vedersela con la numero due del mondo la danese Caroline Wozniacki. La 26enne di Macerata, numero 37 del ranking mondiale, dopo aver liquidato all'esordio 6-2 6-1, in un'ora e cinque minuti di partita, la giapponese Misaki Doi, numero 170 Wta, proveniente dalle qualificazioni, dovrà affrontare una delel colleghe più forti del momento, nonchè campionessa in carica. La 28enne di Odense è in vantaggio per 3-2 nel bilancio dei confronti diretti e si è aggiudicata le ultime due sfide, compresa quella disputata quest'anno al secondo turno sull'erba di Eastbourne.

Oltre alla Wozniacki, sono in gara nella capitale giapponese altre quattro top ten: la francese Caroline Garcia, numero 4 Wta, la nippo-americana Naomi Osaka (7) vincitrice degli US Open, la ceca Karolina Pliskova (8), e la statunitense Sloane Stephens (9) che entreranno tutte in gara direttamente al secondo turno.