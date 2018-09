Insediato nuovo comandante Cc Ancona

Presenza capillare di pattuglie sul territorio anche per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. E' una delle priorità indicate dal nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, col. Cristian Carrozza, 50 anni, di Sulmona, che subentra al col. Stefano Caporossi. In provincia "non si ravvisano fenomeni riconducibili a criminalità organizzata", ha osservato l'ufficiale bensì c'è una "criminalità diffusa" riguardante "reati predatori, come furti e rapine, o connessi allo spaccio di droga". Sul territorio, ha fatto però notare, "la percezione dei cittadini della situazione contrasta con la realtà di fatti" evidenziata dai dati degli ultimi otto mesi: -23,8% di reati, -25,8% di furti e "poche rapine nonostante sia una zona ricca". L'Arma, ha ribadito il colonnello, terrà comunque alta l'attenzione su tutti i fenomeni criminali: dalla microcriminalità al pericolo di radicalizzazione tra migranti fino ai cantieri, anche post sisma, più appetibili per il crimine organizzato.