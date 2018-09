Ceriscioli, Cipe non si riunisce da mesi

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - "Da quando si è insediato il nuovo Governo, il Cipe non si è mai riunito. Significa che tutti i fondi dedicati agli investimenti su scala nazionale sono bloccati da maggio. Si tratta di un fatto molto grave e paradossale perché il precedente governo ha lasciato risorse che non possiamo impiegare". E' l'appello lanciato dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. "Nelle Marche - ha spiegato -, per esempio il blocco delle risorse impedisce la realizzazione della SS76 con pesanti ricadute economiche sul territorio. Sappiamo le difficoltà dell'impresa che sta realizzando quell'opera. Aveva chiesto che venissero approvati determinati strumenti e varianti già a disposizione del Ministero e che hanno bisogno di quest'ultimo passaggio al Cipe.

Io non penso che sia una dimenticanza, quella di non convocare il Cipe per quattro mesi, piuttosto una strategia per tenere ferme le risorse. Ma risorse bloccate significano lavori che rischiano di saltare, lavoratori che perdono il posto e nessun investimento".