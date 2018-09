Whirlpool Community Day a Lega Filo Oro

Per un giorno i dipendenti Whirlpool Emea svestono gli abiti di lavoro e si dedicano al volontariato in Europa, Medio Oriente e Africa nelle comunità in cui l'azienda opera: nell'area di Fabriano cento dipendenti impegnano 800 ore per utilità sociale alla Lega del Filo d'Oro, alla Comunità La Buona novella e all'associazione Casa Madonna.

A Osimo, presso la Lega del Filo d'oro, struttura per persone sordocieche, si è celebrato il Whirlpool Community Day 2018. Ha partecipato anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli: "Un bel modo di fare impresa - ha commentato - una bella iniziativa aziendale che mira a seguire persone in grave stato di bisogno". "Whirlpool vuol dire ricerca innovazione, investimenti e occupazione - ha detto Alessandro Magnoni, direttore Comunicazione e Relazioni governative della multinazionale - ma vuol dire soprattutto vicinanza alla comunità in cui l'azienda opera".