Terzo anno in tenda Agrinido S.Ginesio

Inizia oggi l'anno scolastico 2018-2019 anche per l'Agrinido della Natura, Centro Agri-Infanzia 0-6 anni di San Ginesio, per il terzo anno ancora all'interno di una tenda yurta dopo i terremoti del 2016. le scosse hanno reso inagibili le strutture dell'azienda agricola La Quercia della Memoria, soggetto gestore del centro per la prima infanzia, una realtà educativa delle Marche riconosciuta un'avanguardia della pedagogia in natura a livello nazionale. Si parte con 20 bambini iscritti e altri 3 in lista di attesa, coprendo tutta la disponibilità dei posti autorizzati per la struttura, parte integrante del progetto di agricoltura sociale promosso dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Marche, con il progetto "Agrinido di qualità". Molte le novità per l'anno scolastico 2018-2019, a partire dall'ingresso dei piccolissimi con bebè di appena 8 mesi, rispondendo ad un'esigenza delle famiglie del territorio del cratere che hanno bisogno di servizi sociali essenziali.