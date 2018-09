Summer School Univpm migrazioni Balcani

I flussi migratori dei Balcani e i loro risvolti economici e socioculturali sono al centro della prima Summer School su 'Migration issues in the Balkans' dell'Università Politecnica delle Marche in programma ad Ancona da oggi al 22 settembre. All'iniziativa presentata dal rettore Sauro Longhi, partecipano 30 studenti provenienti dalla Regione Adriatico Ionica (Albania, Bosnia-Eerzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia) che hanno vinto una borsa di studio. E' organizzata in collaborazione e con UniAdrion, che raccoglie le università dell'area adriatico-ionica nell'ambito dell'iniziativa Adriatic-Ionian Network of Universities, Regions, Chambers of Commerce and Cities (Ai-Nurecc).