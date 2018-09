Sindaco e giunta Ancona incontrano studenti

"Abbiate cura della vostra scuola e apprezzate questi momenti trascorsi con i vostri compagni.

Proprio qui sui banchi nascono amicizie che possono durare anche tutta una vita. Perciò non solo studio, ma anche incontro e confronto per crescere insieme. Buon anno scolastico!". E' il messaggio agli studenti di Ancona del sindaco Valeria Mancinelli che oggi, in occasione dell'avvio delle lezioni, ha incontrato nella palestra delle 'Donatello' i 125 ragazzi che hanno iniziato il percorso della scuola media. Mancinelli e vari assessori si sono poi spostati in altre scuole della città .