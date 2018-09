Mezzi elettrici M&P,-1.500 kg CO2 Ancona

Eviteranno l'immissione di 1.500 kg di CO2 l'anno nell'aria di Ancona due nuovi mezzi di servizio elettrici della società comunale Mobilità&Parcheggi a emissioni zero per un investimento di 25mila euro. Sono stati presentati al parcheggio degli Archi dall'amministratore unico Erminio Copparo e dall'assessore alla Mobilità Stefano Foresi: si tratta di una silenziosissima Renault Zoe (400 km di autonomia e batteria a ioni di litio che si ricarica più facilmente), che verrà usata dal caposquadra degli ausiliari, e di un agile motociclo Doohan (doppia ruota anteriore, con caricatore a 220w). Nel parcheggio ci sono due stalli con colonnina di ricarica Wall-box che potrà, per ora gratuitamente, essere utilizzata anche dai fruitori dei parcheggi (ad Ancona sono 19 le auto elettriche censite). Altre tre colonnine, in vari parcheggi cittadini, saranno installate entro fine anno. Poi ne arriveranno altre quattro con il programma Pnire-ReMa (Regione e Ministero infrastrutture, 22 punti ricarica nelle Marche).