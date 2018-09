Venezia, Green Drop Award a prof. Uniurb

(ANSA) - URBINO, 16 SET - Alla 75/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è continuata la collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino, la Settimana del Pianeta Terra e il Green Drop Award, premio assegnato da Green Cross Italia al film che meglio interpreta i valori dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile. Il Green Drop Award 2018 è stato attribuito al film "At eternity's gate" di Julian Schnabel. Per l'occasione, uno speciale Green Drop Award 2018 è stato assegnato al prof. Rodolfo Coccioni, geologo e paleontologo dell'Università di Urbino, responsabile della Settimana del Pianeta Terra e curatore della selezione delle diverse "terre" che ogni anno sono racchiuse nel trofeo Green Drop, una goccia soffiata da un valente maestro vetraio di Murano. Per questa settima edizione, focalizzata sui cambiamenti climatici e sui rischi che corrono l'uomo e l'ambiente, la "terra" del trofeo è quella di Laki, il vulcano islandese protagonista della catastrofica eruzione del 1783-1784.