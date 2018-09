Tampona e fugge, denunciato. Tre ferite

(ANSA) - PESARO, 16 SET - Violento tamponamento la notte scorsa, intorno alle 2:40, lungo la Ss16 tra Pesaro e Fosso Sejore. Una Golf condotta da un ventenne, con a bordo un suo coetaneo, ha tamponato una Lancia Y dove c'erano tre amiche di 19 e 20 anni, tutte di Pesaro, che stavano rientrando a casa.

L'urto ha semidistrutto la Lancia, ma soprattutto ha provocato gravi conseguenze alle ragazze, tutte rimaste ferite in maniera più o meno grave. Sono state trasportate in ospedale a Pesaro e in mattinata una di loro è stata trasferita ad Ancona. Il conducente della Golf invece, rimasto illeso, è fuggito a piedi insieme al suo compagno di viaggio. La polizia stradale di Fano lo ha rintracciato a casa, a Pesaro: dormiva. E' stato denunciato per omissione di soccorso con ritiro della patente.

E' stato sottoposto ad alcol test ed esame tossicologico. Si attendono i risultati. Le auto sono state sequestrate.