Record di premi a Cannes per Ferretti

(ANSA) - CANNES, 16 SET - Record di premi per Ferretti Group ai World Yachts Trophies 2018, l'appuntamento di chiusura del Cannes Yachting Festiva. Ferretti è stata premiata dalla giuria di addetti ai lavori con 6 award: al Ferretti Yachts 670 il Best Layout Trophy, nella categoria 62-80 piedi (18,50-24 metri); al Riva 66' Ribelle il Best Exterior Design Trophy nella categoria 62-80 piedi (18,50-24 metri); al Custom Line 120' il Best Exterior Design Trophy, categoria 125-164 piedi (38-50 metri); al Custom Line Navetta 42 il Best Innovation Trophy, categoria 125-164 piedi (38-50 metri); al Pershing 9X il Best Exterior Design Trophy, categoria 80-125 piedi (24-38 metri); al Riva 110' Dolce Vita il Best Exterior Design Trophy, categoria 80-125 piedi (24-38 metri).

"Vincere ripaga tutto il Gruppo per il lavoro svolto e ci dice che stiamo facendo le cose nel modo giusto - ha commentato l'a.d. Avvocato Alberto Galassi. - Quando poi le nostre barche vengono premiate anche da un grande successo commerciale, la soddisfazione è doppia".