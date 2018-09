Open San Pietroburgo, Fognini ci riprova

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Sono tre gli azzurri già nel tabellone principale al via del "St. Petersburg Open", torneo Atp World Tour 250 con un montepremi di 1.175.190 dollari che si disputa sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia.

Fognini, numero 13 del ranking, e finalista un anno fa quando cedette al bosniaco Dzumhur, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente del match fra il russo Evgeny Donskoy, numero 84 Atp, e lo slovacco Martin Klizan (69). Stesso discorso per Marco Cecchinato, numero 22 Atp, che debutterà contro il vincente del confronto fra il cipriota Marcos Baghdatis (89) e lo slovacco Lukas Lacko (78). Infine Matteo Berrettini (59) è stato sorteggiato al primo turno contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (80).

Altri due azzurri sono impegnati nelle qualificazioni, Lorenzo Sonego e Luca Vanni. Il 23enne torinese (90) debutta con il russo Roman Safiullin (290). Il 33enne Vanni (168) affronta il tedesco Daniel Brands (199).