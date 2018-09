Boom Notte Bianca a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 16 SET - Boom della notte Bianca ad Ancona: migliaia di persone si sono riversate nel centro città, dal porto fino al buona parte del Viale della Vittoria, affollando via e piazze centro tra musica, sport, eventi vari. La parte musicale è arrivata fino alla Mole, con il concerto collettivo del festival La mia generazione e fino al Porto Antico, dove si è ballato sino a notte fonda. Ma musica live e dj set hanno animato molti angoli, compresa piazza del Papa. Corso Mazzini si è trasformato in un grande ristorante all'aperto con lunghi tavolate imbandite. Sport e musica a Piazza Roma, dove è stata presentata la nuova squadra dell'Anconitana e dove è stata anche allestita una pista per agility dog, e a piazza Pertini (minibasket), più un concorso di bellezza in piazza della Repubblica. Musei aperti fino a tarda notte, con visite guidate alla Pinacoteca. Tanti i giovani, ma molte anche le famiglie, i bambini, gli anziani in giro per le strade.