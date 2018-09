'Scossa' 5.5 a Fano, ma è esercitazione

Il Comune di Fano ha dato il via ad una esercitazione di protezione civile, simulando un terremoto di magnitudo 5.5 con epicentro Fano e dintorni.

L'esercitazione, che si svolge in due giornate, ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di essere parte attiva e di saper cosa fare in caso di eventi drammatici. Al Coc (Centro operativo comunale) sono giunte pochi minuti dopo la 'scossa' tutte le postazioni di comando (Protezione civile, dirigenti e tecnici comunali, Aset, Croce Rossa, volontariato), che coordinate dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Cristian Fanesi hanno messo in piedi le procedure per affrontare l'emergenza sismica simulata. In modo realistico è stata scelta un'area del quartiere Vallato, dove sono confluiti uomini e mezzi di soccorso, compresa una colonna mobile esterna gestita dall'associazione nazionale di protezione civile FIR CB composta da volontari di tutta Italia che ha allestito un campo di accoglienza.