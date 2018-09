Incendi, a fuoco appartamento

(ANSA) - CASTELFIDARDO (ANCONA), 15 SET - I vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo per un incendio in appartamento. Probabilmente a causa di un corto circuito di un ferro da stiro rimasto acceso è andato a fuoco materiale vario (vestiario) ammassato in una camera in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di tre piani. I vigili del fuoco hanno spento immediatamente le fiamme, confinandole all'interno della camera da letto. Poi hanno messo in sicurezza l'appartamento. E' rimasto lievemente ustionato alle mani e intossicato dal fumo il padrone di casa, che però ha preferito farsi medicare sul posto dai sanitari del 118. L'abitazione è stata dichiarata non fruibile a causa dl fumo.