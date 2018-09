Bitume prende fuoco, un ustionato

(ANSA) - OFFAGNOA (ANCONA), 15 SET - Un 55enne di Offagna è rimasto ustionato mentre stava scaldando del bitume per effettuare lavori di impermeabilizzazione in casa. Il bitume ha preso fuoco e le fiamme si sono propagare ad alcuni tendaggi esterni. Ma le ustioni, di secondo grado, sarebbero state provocate dalla sostanza bollente caduta sugli arti dell'uomo.

Sul luogo mezzi e personale del 118 che hanno trasportato il 55enne all'ospedale di Torrette, in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza il sito.