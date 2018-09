Rossini 150,premio a Orchestra sinfonica

E' stata una vetrina anche per la provincia di Pesaro e Urbino, sia dal punto di vista culturale che enogastronomico, la mostra "Arcana - Il leone del nuovo orizzonte" dello scultore Andrea da Montefeltro, appena conclusasi a Firenze, nel prestigioso palazzo del Consiglio regionale della Toscana. Durante l'esposizione, con principale protagonista la pietra del Montefeltro abilmente scavata e levigata dall'artista, si sono svolti eventi che hanno rappresentato occasioni d'incontro e scambio culturale. Primo fra tutti, "Rossini Red Passion", nel corso del quale, alla presenza del presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e dell'artista, sono stati consegnati violini in pietra scolpiti a mano da Andrea da Montefeltro per il 150/o anniversario della morte di Rossini. A ricevere i riconoscimenti l'Orchestra sinfonica Gioachino Rossini e il Comune di Pesaro "per gli innumerevoli sforzi e tributi in onore del maestro Rossini" in occasione della ricorrenza.