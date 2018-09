Donna trovata morta, mistero su identità

E' di una 71enne di Monsampolo del Tronto il corpo senza vita trovato sulla battigia a San Benedetto del Tronto all'altezza dell'ex camping. Il corpo era stato visto galleggiare vicino alla riva intorno alle 9:30 da alcune persone che hanno dato l'allarme. Capelli chiari, la donna indossava un paio di leggins e una tuta nera. Il cadavere, che non presenterebbe segni di violenza, è stato riconosciuto dal figlio che, tornando a casa, non aveva trovato la madre e aveva fatto partire le ricerche. L'ipotesi privilegiata è che la donna abbia avuto un malore mentre passeggiava. Probabile che la Procura di Ascoli Piceno disponga accertamenti medico legali per chiarire la causa della morte.