Ok a cdm dl Genova e ddl assenteismo

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto "urgenze" salvo intese e a un disegno di legge sulla concretezza delle pubbliche amministrazioni contro l'assenteismo. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il decreto legge riguarda "Genova, Ischia e Centro Italia", ha spiegato il ministro per il Sud Barbara Lezzi uscendo da Palazzo Chigi.