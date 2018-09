Mastrovincenzo e Nobili nelle scuole

Riparte l'anno scolastico su tutto il territorio regionale con la prima campanella che suonerà il 17 settembre. Il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo e il Garante dei diritti Andrea Nobili visiteranno alcuni istituti per rappresentare la vicinanza delle istituzione al mondo della scuola. Gli appuntamenti sono nel nuovo plesso "G. Secchiaroli" di Trecastelli per Mastrovincenzo, e nelle zone del sisma, a Visso e Pievetorina, per Nobili che sarà nelle scuole dell'istituto comprensivo "Mons. Poletti". L'ultimo appuntamento della giornata a Camerino presso l'istituto "Betti-Boccati" con Mastrovincenzo e Nobili. Per l'occasione prevista anche l'inaugurazione di una struttura sportiva, un campo da calcio, collegata direttamente al plesso scolastico.