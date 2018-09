Marijuana nell'orto, denunciato busker

I carabinieri di San Ginesio e quelli della stazione Cc Forestale di Sarnano hanno denunciato in stato di libertà un 53enne, artista di strada incensurato originario del Veneto, ma residente a San Ginesio, per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Dopo numerosi servizi di osservazione, svolti anche con l'uso di foto-trappole in dotazione ai carabinieri forestali, è stato possibile risalire al 53enne, che aveva predisposto in un appezzamento agricolo adiacente alla propria abitazione una vera e propria coltivazione, composta da 15 piante di marijuana, per un peso complessivo di circa due kg, rinvenute dai militari e sequestrate. In casa sono stati trovati circa 200 grammi di foglie di marijuana pronte per l'essiccazione, nonché diversi barattoli contenenti circa 50 grammi della stessa sostanza, già essiccata e pronta sia per l'utilizzo sia per la cessione a terzi.