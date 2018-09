Ceriscioli, ricostruzione lavoro enorme

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 13 SET - per la ricostruzione post terremoto "stiamo portando avanti un lavoro enorme, lo abbiamo sempre detto e sempre dichiarato e si vedrà mano a mano nella moltiplicazione delle realizzazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, a margine dell'inaugurazione di una nuova scuola a San Severino Marche, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. "Si tratta di un grande impegno, un grandissimo lavoro - ha ribadito - e questi sono i momenti in cui viene ripagato". L'inaugurazione della scuola di San Severino "è un altro passo avanti", e "ci sono altre inaugurazioni in vista".

Ma la ricostruzione pubblica e privata "procedendo con strumenti ordinari va avanti a un ritmo ordinario". Resta in piedi tra l'altro "il problema del Rup (responsabile unico del procedimento)": "Ad Arquata del Tronto non tutti i progetti hanno un rup e altri hanno lo stesso rup, con un carico di lavoro notevole sulle persone".